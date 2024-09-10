Український чемпіон НБА провів перше тренування в новому клубі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт клубу у соціальній мережі Х.

Українець прибув до Солт-Лейк-Сіті, де базуються "джазмени", після літньої відпустки та вперше провів тренування з новими партнерами.

Фото: Так "Юта" повідомила про перехід українця (instagram.com/utahjazz)

Михайлюк став гравцем "Юти" влітку 2024 року після того, як його попередній клуб – "Бостон Селтікс" – не продовжив з ним контракт.

Під час літнього міжсезоння повідомлялось, що у послугах українця зацікавлені декілька європейських топ-клубів, зокрема, мадридський "Реал" та грецький "Олімпіакос".

Проте сам Святослав хотів залишитись за океаном, тому й пристав на пропозицію "Юти". Він підписав з клубом чотирирічний контракт на суму 15 млн доларів. Втім, гарантованим є лише перший рік зі зарплатою 3,5 млн.

У минулому сезоні НБА "Юта Джаз" фінішувала у регулярному чемпіонаті на 12-му місці у Західній конференції та не пробилась до плей-офф.

За які команди НБА грав Михайлюк

"Юта Джаз" – восьма команда, за яку Святослав Михайлюк гратиме в НБА.

Вихованець "Черкаських Мавп" дебютував у лізі в 2018 році. За цей час він грав за "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018 рік), "Детройт Пістонс" (2018-2021), "Оклахома-Сіті Тандер" (2021), "Торонто Репторз" (2021-2022), "Нью-Йорк Нікс" (2022-2023), "Шарлотт Горнетс" (2023), та "Бостон Селтікс" (2023-2024).

Фото: Святослав Михайлюк святкує чемпіонство у складі "Бостона" (instagram.com/sviat_10)

У сезоні 2023/24 Михайлюк виграв чемпіонат НБА у складі "Бостона". Таким чином, він став другим українцем після Станіслава Медведенка, який перемагав у найсильнішій баскетбольній лізі світу.