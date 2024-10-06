Центровий збірної України яскраво розпочав сезон у Японії

"Осака" в гостях двічі перемогла новачка елітного дивізіону – "Сігу Лейкс" (88:73 та 86:79). На рахунку українського легіонера дабли-дабли в обох матчах.

У першому поєдинку, який відбувся 5 жовтня, Герун провів на майданчику 24 хвилини, набрав 10 очок та зробив 12 підбирань. У другому, наступного дня, за 26 хвилин відзначився 10-ма очками та 11 разів забирав м'ячі під щитами.

30-річний баскетболіст проводить другий сезон у Японській лізі. У минулому році він виступав за "Сендай 89", у складі якого став другим найкращим гравцем за підбираннями у чемпіонаті.

Хто такий Володимир Герун

Вихованець БК "Дніпро". У юному віці виступав у США за студентські команди. У 2015 році повернувся до Європи.

Левову частину кар'єри провів у Іспанії, де захищав кольори "Хетафе", "Льєйди", "Клавіхо", "Барселони ІІ", "Ріо Бреган", "Унікахи" та "Реал Бетіса". Також грав у Туреччині за "Бююкчекмедже".

Зі сезону 2023/24 виступає у першості Японії. Середні цифри минулої кампанії у складі "Сендая" – 11.9 очок, 12 підбирань, 2.3 передачі та 0.6 перехоплень за 29.7 хвилин у грі.