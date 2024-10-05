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"Черкаські Мавпи" та "Дніпро" впевненими перемогами розпочали сезон Суперліги

Субота 05 жовтня 2024 19:01
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"Черкаські Мавпи" та "Дніпро" впевненими перемогами розпочали сезон Суперліги Фото: Дніпровці не мали проблем із "Кривбасом" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро" та "Черкаські Мавпи" здолали спротив криворізького "Кривбаса" та "Запоріжжя" відповідно на старті чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Чемпіонат України, Суперліга, регулярна першість

"Дніпро" – "Кривбас" – 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19)

Криворіжці в першій чверті протистояння діяли на рівних із чинним чемпіоном. "Дніпро" лише під завісу 10-хвилинки зуміли відірватися на три пункти. Натомість в двох наступних "Кривбас" спромігся набрати лише 5 і 7 очок відповідно, відставши від підопічних Володимира Коваля на 39 пунктів.

Тільки в останній чверті дніпровці дозволили суперникам знову триматися поруч. "Кривбас" навіть виграв останню десятихвилинку. Однак, +4 стали слабкою втіхою для головного аутсайдера минулого сезону. Відкрити лік перемог криворіжці спробують проти "Запоріжжя" 6 жовтня.

Щоправда, "Черкаські Мавпи" мали непростий матч проти запоріжців. Півфіналіст попереднього сезону лише в середині першої чверті зумів вийти вперед. Однак, відразу піти у відрив "Запоріжжя" не дало. Нарощувати перевагу черкащани взялися перед великою перервою і вийшли на другу половину з +11.

У третій десятихвилинці господарі намагалися відіграти відставання. У якийсь момент команда Валерія Плеханова скоротила дефіцит до п'яти пунктів. Утім, "Мавпи" вчасно відреагували на ривок "Запоріжжя" і вже невдовзі зробили перевагу двозначною. Остання чверть глобальних змін не принесла.

Отже, "Дніпро" та "Мавпи" склали компанію БК "Рівне" нагорі турнірної таблиці Суперліги. 6 жовтня принципові суперники зустрінуться в Дніпрі, щоб визначити команду зі стовідсткововим результатом після першого баблу сезону.

До слова, раніше "Київ-Баскет" дотиснув "Старий Луцьк" в овертаймі поєдинку.

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