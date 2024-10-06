Центровой сборной Украины ярко начал сезон в Японии

"Осака" в гостях дважды победила новичка элитного дивизиона - "Сигу Лейкс" (88:73 и 86:79). На счету украинского легионера дабл-даблы в обоих матчах.

В первом поединке, который прошел 5 октября, Герун провел на площадке 24 минуты, набрал 10 очков и сделал 12 подборов. Во втором, на следующий день, за 26 минут отличился 10 очками и 11 раз забирал мячи под щитами.

30-летний баскетболист проводит второй сезон в Японской лиге. В прошлом году он выступал за "Сендай 89", в составе которого стал вторым лучшим игроком по подборам в чемпионате. В среднем украинец делал 12 подборов, набирал 11,9 очка и имел 2,4 ассиста в 60 матчах.

Кто такой Владимир Герун

Воспитанник БК "Днепр". В юном возрасте выступал в США за студенческие команды. В 2015 году вернулся в Европу.

Львиную часть карьеры провел в Испании, где защищал цвета "Хетафе", "Льейды", "Клавихо", "Барселоны II", "Рио Бреган", "Уникахи" и "Реал Бетиса". Также играл в Турции за "Бююкчекмедже". С сезона 2023/24 выступает в первенстве Японии.