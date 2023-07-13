Центровий збірної України допоміг "Нікс" здобути першу перемогу в Літній лізі НБА

25-річний центровий втретє поспіль розпочав матч на лаві запасних. "Нікс" змогли переграти "Орландо Меджик" після овертайму (82:80).

Скапінцев провів у грі 13,5 хвилин. За відведений час він встиг набрати лише 4 очки, але зробив 7 підбирань і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився негативним (-7).

Загалом центровий виконав 8 спроб кидків із гри, зокрема одного разу "стріляв" із-за дуги. Влучними з них виявилися лише два. Зате український баскетболіст оформив 1 перехоплення, жодного разу не сфолив і лише двічі втратив м'яч.

Скапінцев потрапив до лав "Нікс" із фарм-клубу команди – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець відіграв сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярному чемпіонаті – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні у 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис".

У 2020 році вперше зіграв у лавах збірної України. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.