Перший новачок НБА Вембаньяма вляпався в скандал із Брітні Спірс: поліція почала слідство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

41-річна поп-виконавиця подала до поліції заяву на керівника служба безпеки "Сперз", оскільки отримала удар в обличчя при спробі зробити спільне фото з баскетболістом. Інцидент трапився в одному з ресторанів Лас-Вегаса.

За даними TMZ Sports, неприємна ситуація сталася в ресторані готелю ARIA. Спірс, заходячи в заклад, помітила Вембаньяму та захотіла сфотографуватися з новачком "Сан-Антоніо". Та коли вона наблизилася до французького баскетболіста, то охоронець вдарив її тильним боком руки.

Думки Спірс і Вембаньями щодо інциденту розійшлися. Співачка заявила, що лише поплескала спортсмена по плечу. Натомість той розповів про невідому особу, яка "схопила його ззаду".

"Знаю, що охорона відштовхнула її. З якою силою – не знаю, але відштовхнула. Я не зупинявся, щоб подивитися, а просто зайшов усередину та насолодився чудовою вечерею", – заявив Вембаньяма.

За його словами, впродовж ще кількох годин після інциденту він не знав, хто постраждав від дій охорони. Лише згодом служба безпеки "Сперз" повідомила французу, що фанаткою виявилася Спірс. Співачка поскаржилася правоохоронцям щодо побиття.