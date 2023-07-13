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Центровой сборной Украины помог "Никс" одержать первую победу в Летней лиге НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев провел третий матч за нью-йоркцев (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев приложился к первой победе "Нью-Йорк Никс" в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

25-летний центровой третий раз подряд начал матч на скамье запасных. "Никс" смогли обыграть "Орландо Мэджик" после овертайма (82:80).

Скапинцев провел в игре 13,5 минуты. За отведенное время он успел набрать всего 4 очка, но сделал 7 подборов и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-7).

В общей сложности центровой исполнил 8 попыток бросков из игры, в том числе однажды "стрелял" из-за дуги. Точными из них оказались всего два. Зато украинский баскетболист оформил 1 перехват, ни разу не сфолил и только дважды потерял мяч.

Скапинцев попал в ряды "Никс" из фарм-клуба команды – "Уэстчестера". В пригороде Нью-Йорка украинец отыграл сезон 2022/23 Лиги развития ассоциации. Средние цифры центрового в регулярном чемпионате – 8.4 очка, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут на паркете.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки чемпионата перебрался в литовский "Панявежис".

В 2020 году впервые сыграл в рядах сборной Украины. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.

К слову, ранее победитель драфта НБА Вембаньяма вызвал скандал с поп-певицей Спирс.

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