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Центровий приголомшливим блокшотом націлив "Клівленд" на камбек: момент дня в НБА

Фото: Джарретт Аллен зарядив "Кавальєрс" на вольову перемогу (facebook.com/Cavs)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Клівленд Кавальєрс" Джарретт Аллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом під завісу другої чверті протистояння з "Мемфісом". Центровий "Кавальєрс" не дозволив "Гріззліс" піти у відрив, зупинивши в ефектному стрибку могутню спробу Джексона на два очки.

Стараннями Аллена та інших "Клівленд" здобув непросту виїзну перемогу (108:101). "Кавальєрс" закріпилися на 4-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Мемфіс" продовжив віддалятися від зони плей-офф на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Гріззліс" Джарен Джексон. Він набрав 25 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Аллен відповів 14-ма пунктами за 21 хвилину.

 

 

Хто такий Джарретт Аллен

Уродженець штату Каліфорнія, на студентському рівні виступав за "Техас Лонгхорнс". На драфті НБА-2017 обраний "Бруклін Нетс" під 22-м номером.

Провів у Нью-Йорку 3,5 роки. Посеред сезону 2020/21 був обміняний до "Клівленда" в рамках багатосторонньої угоди, що привела в "Бруклін" Джеймса Хардена. У позаминулому сезоні розпочав у старті всі зіграні матчі регулярного чемпіонату (56 поєдинків).

Учасник Матчу всіх зірок-2022. Батько Аллена – Леонард – був обраний "Даллас Маверікс" у 3-му раунді драфту-1985. Проте, так і не зіграв під егідою НБА і виступав у Європі.

До слова, напередодні форвард "Сан-Антоніо" Сохан очолив підбірку моментів зі слемданком спиною до кошика.

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