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Аллей-уп "Сан-Антоніо" з данком спиною до кошика на фініші: момент дня в НБА

Сан-Антоніо, Четвер 01 лютого 2024 10:29
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Аллей-уп "Сан-Антоніо" з данком спиною до кошика на фініші: момент дня в НБА Фото: Джеремі Сохан оформив дабл-дабл проти "Орландо" (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Сан-Антоніо Сперз" Джеремі Сохан опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець з польським корінням організував видовищний момент разом із Васселлом. Той у дебюті зустрічі з "Орландо" класно накинув партнеру на хід, а він із-за спини поклав згори.

Ефектних зусиль цього дуету та інших не вистачило для загального успіху "Сперз". "Сан-Антоніо" зазнав чергової поразки (98:108) і залишився на дні Західної конференції НБА. Натомість "Меджик" ідуть на 7-й сходинці на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Сан-Антоніо" Девін Васселл. Він набрав 26 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передачі. Сохан додав у скарбничку "Сперз" ще 18 пунктів.

Хто такий Джеремі Сохан

Уродженець Гаймона (штат Оклахома), на студентському рівні виступав за Університет Бейлора. На драфті НБА-2022 обраний "Сан-Антоніо" під 9-м номером.

У 2020-2021 рр. виступав за OrangeAcademy в 3-му дивізіоні Німеччини. Пропустив Літню лігу асоціації після драфту через коронавірус. У грудні торік встановив персональний рекорд результативності в НБА – 33 очки проти "Атланти".

На юнацькому рівні захищав кольори батьківщин предків – Англії та Польщі. Надалі зосередився на виступах за "орлів" і зіграв за поляків у кваліфікації на Євробаскет-2022.

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

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