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Центровой потрясающим блок-шотом нацелил "Кливленд" на камбэк: момент дня в НБА

Фото: Джарретт Аллен зарядил "Кавальерс" на волевую победу (facebook.com/Cavs)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Кливленд Кавальерс" Джарретт Аллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом под занавес второй четверти противостояния с "Мемфисом". Центровой "Кавальерс" не позволил "Гриззлис" уйти в отрыв, остановив в эффектном прыжке мощную попытку Джексона на два очка.

Стараниями Аллена и других "Кливленд" одержал непростую выездную победу (108:101). "Кавальерс" закрепились на 4-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Мемфис" продолжил удаляться от зоны плей-офф на Западе.

Самым результативным на паркете стал форвард "Гриззлис" Джарен Джексон. Он набрал 25 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Аллен ответил 14-ю пунктами за 21 минуту.

 

 

Кто такой Джарретт Аллен

Уроженец штата Калифорния, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". На драфте НБА-2017 выбран "Бруклин Нетс" под 22-м номером.

Провел в Нью-Йорке 3,5 года. Посреди сезона 2020/21 был обменян в "Кливленд" в рамках многостороннего соглашения, приведшего в "Бруклин" Джеймса Хардена. В позапрошлом сезоне начал в старте все сыгранные матчи регулярного чемпионата (56 поединков).

Участник Матча всех звезд-2022. Отец Аллена – Леонард – был выбран "Даллас Маверикс" в 3-м раунде драфта-1985. Однако так и не сыграл под эгидой НБА и выступал в Европе.

К слову, накануне форвард "Сан-Антонио" Сохан возглавил подборку моментов со слэм-данком спиной к корзине.

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