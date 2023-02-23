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Найцінніший гравець НБА-2017 підшукав новий клуб

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Лос-Анджелес, Четвер 23 лютого 2023 09:36
Найцінніший гравець НБА-2017 підшукав новий клуб Фото: Расселл Вестбрук із нагородою MVP Матчу всіх зірок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

До лав "Лос-Анджелес Кліпперс" перебрався дев'ятиразовий учасник Матчів усіх зірок Національної баскетбольної асоціації Расселл Вестбрук. Донедавна він захищав кольори найпринциповішого опонента – "Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений оборонець підписав контракт із "Кліпперс". Деталі та терміни угоди наразі залишаються невідомими.

Вестбрук повернувся до Лос-Анджелеса в статусі вільного агента. На початку лютого "Лейкерс" обміняли його до "Юти" в рамках великого обміну за участі ще й третьої команди – "Міннесоти". Напередодні 34-річний плеймейкер покинув ринок відмов.

У новій команді Вестбрук виступатиме під 0-м номером. Потенційний дебют ветерана в лавах "Кліпперс" може відбутися у ніч проти суботи. Каліфорнійці на домашній арені приймуть "Сакраменто".

Хто такий Расселл Вестбрук

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "УКЛА Брюїнз". На драфті НБА-2008 обраний під 4-м номером "Сіетлом" і переїхав разом із командою до Оклахоми.

Провів у складі "Тандер" 11 сезонів. Далі захищав кольори "Г'юстона", "Вашингтона" та "Лейкерс". Став Найціннішим гравцем НБА за підсумками сезону 2016/17. У 2011-2013, 2015-2022 рр. брав участь у Матчах всіх зірок асоціації.

У складі збірної США Вестбрук тріумфував на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Батько сина Ноя та дівчаток-близнюків – Скай і Джордін.

До слова, Матч усіх зірок-2023 завершився перемогою команди Янніса над командою Леброна в Юті.

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