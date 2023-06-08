Центровий "Маямі" оформив ефектний путбек після промаху партнера: момент дня в НБА

Американець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Денвером". Центровий найкраще зорієнтувався під чужим щитом після промаху Мартіна. Він виграв силову дуель у Йокіча та вгатив м'яч згори.

Старань Адебайо та компанії забракло для домашнього успіху. "Наггетс" вдруге перемогли у фінальній серії до чотирьох звитяг (109:94). Наступний матч зіграють у ніч проти п'ятниці у Флориді.

На паркеті Адебайо провів майже 41 хвилину. За відведений час він встиг набрати 22 очки, зробив 17 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей із тріпл-даблом (34+10+10).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс" . Обраний "Маямі" під 14-м загальним номером драфту НБА-2017.

Проводить шостий сезон поспіль у лавах "Гіт", вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023) здобув "золото" Олімпіади-2020 зі збірною США. Перед форумом отримав пропозицію захищати кольори нігерійської команди.

Прізвисько "Бем" Адебайо отримав на честь персонажа "Флінстоунів". Справжнє ім'я баскетболіста – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.