Центровый "Майами" оформил эффектный путбэк после промаха партнера: момент дня в НБА

Американец покорил моментом под занавес второй четверти противостояния с "Денвером". Центровой лучше всех сориентировался под чужим щитом после промаха Мартина. Он выиграл силовую дуэль у Йокича и вонзил мяч сверху.

Стараний Адебайо и компании не хватило для домашнего успеха. "Наггетс" во второй раз выиграли в финальной серии до четырех побед (109:94). Следующий матч сыграют в ночь на пятницу во Флориде.

На паркете Адебайо провел около 41 минуты. За отведенное время он успел набрать 22 очка, сделал 17 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей с трипл-даблом (34+10+10).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Майами" под 14-м общим номером драфта НБА-2017.

Проводит шестой сезон подряд в рядах "Гит", в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023) завоевал "золото" Олимпиады-2020 со сборной США. Перед форумом получил предложение защищать цвета нигерийской команды.

Прозвище "Бэм" Адебайо получил в честь персонажа "Флинстоунов". Настоящее имя баскетболиста – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.