Чемпіон НБА-2020 став головним тренером невдах плей-офф сезону
Керівництво "Фінікс Санз" оголосило про призначення Френка Вогеля новим менеджером команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
49-річний фахівець став керманичем арізонців після посереднього сезону "Санз". У сезоні 2022/23 "Фінікс" завершив виступи в другому раунді плей-офф, вилетівши від майбутнього фіналіста "Денвера".
Вогель повернеться до тренерської діяльності після річної паузи. Після попереднього сезону тренера звільнили з "Лейкерс". Біля керма каліфорнійців він провів три сезони, здобувши з "Лос-Анджелесом" чемпіонський титул НБА в дебютному сезоні.
Посада керманича "Санз" стала вакантною після відставки Монті Вільямса. Найкращий тренер асоціації у сезоні 2021/22 втратив роботу після невдачі проти "Денвера". Новий баскетбольний рік він розпочне в Мічигані.
Хто такий Френк Вогель
Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав у баскетбольній команді Хуаніта Коледжу.
У 1994 році перебрався в Університет Кентуккі, де був студентським менеджером "Вайлдкетс" під керівництвом головного тренера Ріка Пітіно. У сезоні 1995/96 тренер відродив юніорську команду, де виступав і Вогель. Пізніше Пітіно забрав помічника в "Бостон Селтікс".
Там Вогель розпочав кар'єру з відеоаналітика, а завершив асистентом головного тренера. Працював помічником менеджера у "Філадельфії" та "Індіані". У 2011-2016 рр. самостійно тренував "Пейсерс", а потім провів два сезони біля керма "Орландо".
До слова, раніше "Детройт" домовився з новим тренером про рекордний контракт.
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