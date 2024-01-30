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Центровий "Г'юстона" виконав могутній слемданк із-під Леброна: момент дня в НБА

Фото: Альперен Шенгюн доклався до перемоги над "Лейкерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив зірка "Г'юстон Рокетс" Альперен Шенгюн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Центровий запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Лейкерс". Він отримав у "фарбі" передачу Ванвліта та в боротьбі з Джеймсом поклав однією рукою згори.

Стараннями Шенгюна та інших "Рокетс" здобули домашню перемогу (135:119). "Г'юстон" упритул наблизився до зони плей-офф Західної конференції, маючи лише на дві перемоги менше за "Юту" та той же "Лос-Анджелес".

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Г'юстона" Джейлен Грін. Він набрав 34 очки, зробив 12 підбирань і зробив 7 передач. Шенгюн теж оформив дабл-дабл – 31 пункт, 12 підбирань і 7 асистів.

 

 

Хто такий Альперен Шенгюн

Уродженець турецького Гіресуна, вихованець команди місцевого університету та "Банвіта" з Бандирми. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2018/19 у складі "Бандирми Кирмизи".

Наступний рік провів у складі "Банвіта", а сезон 2020/21 відіграв за стамбульський "Бешикташ" і став MVP Суперліги. На драфті НБА-2021 обраний "Оклахомою" під 16-м номером. Згодом був обміняний у "Г'юстон" і в серпні того ж року підписав контракт із "Рокетс". Дебютував під егідою асоціації у жовтні 2021-го.

Торік восени "Г'юстон" активував опцію продовження контракту з центровим. У дитинстві паралельно займався плаванням, але згодом зробив вибір на користь басктеболу.

До слова, напередодні форвард "Атланти" Бей очолив хіт-парад моментів із переможним путбеком.

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