Центровой "Хьюстона" исполнил мощный слэм-данк из-под Леброна: момент дня в НБА

Центровой запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Лейкерс". Он получил в "краске" передачу Ванвлита и в борьбе с Джеймсом уложил одной рукой сверху.

Стараниями Шенгюна и других "Рокетс" одержали домашнюю победу (135:119). "Хьюстон" вплотную приблизился к зоне плей-офф Западной конференции, имея всего на две победы меньше "Юты" и того же "Лос-Анджелеса".

Самым результативным на паркете стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. Он набрал 34 очка, сделал 12 подборов и сделал 7 передач. Шенгюн тоже оформил дабл-дабл – 31 пункт, 12 подборов и 7 ассистов.

Кто такой Альперен Шенгюн

Уроженец турецкого Гиресуна, воспитанник команды местного университета и "Банвита" из Бандырмы. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2018/19 в составе "Бандырмы Кырмызы".

Следующий год провел в составе "Банвита", а сезон 2020/21 отыграл за стамбульский "Бешикташ" и стал MVP Суперлиги. На драфте НБА-2021 выбран "Оклахомой" под 16-м номером. Впоследствии был обменян в "Хьюстон" и в августе того же года подписал контракт с "Рокетс". Дебютировал под эгидой ассоциации в октябре 2021 года.

Осенбю прошлого года "Хьюстон" активировал опцию продления контракта с центровым. В детстве параллельно занимался плаванием, но впоследствии сделал выбор в пользу басктебола.