Центровий "Чикаго" данком однією рукою ледь не перевів матч в овертайм: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Балканець запам'ятався епізодом на останній хвилині фінальної чверті. За рахунку 108:110 на користь "Індіани" він із лінії штрафних кидків прорвався під щит господарів і виконав слемданк лівою. Відчайдушний стрибок Тернера "Пейсерс" не врятував.

Проте, "Індіана" зуміла виграти кінцівку поєдинку та уникла овертайму (116:110). Такий підсумковий результат зберіг турнірне становище обох команд. "Пейсерс" і "Буллз" посідають 9-10 місця в Східній конференції НБА та останніми проходять у плей-офф.

Сам Вучевіч провів на паркеті майже 33 хвилини. За цей час чорногорець встиг набрати 20 очок, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Найрезультативнішим у матчі натомість став оборонець "Чикаго" Дерозан (33 пункти).

Хто такий Нікола Вучевіч

Уродженець передмістя швейцарської Лозанни. Там виступав його батько – легкий форвард збірної Югославії Боро Вучевіч. Виріс у Бельгії, а на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.

На драфті НБА-2011 обраний "Філадельфією" під 16-м номером. У Пенсільванії затримався на один сезон. Далі віддав 8,5 років "Орландо Меджик". До Чикаго перебрався посеред сезону 2020/21.

Етнічний серб Вучевіч має подвійне громадянство (Чорногорії та Бельгії) та захищає кольори збірної Чорногорії. Улюблений клуб балканця – "Црвена Звезда".