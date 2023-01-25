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Центровий "Чикаго" данком однією рукою ледь не перевів матч в овертайм: момент дня в НБА

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Індіанаполіс, Середа 25 січня 2023 09:58
Центровий "Чикаго" данком однією рукою ледь не перевів матч в овертайм: момент дня в НБА Фото: Нікола Вучевіч набрав 20 пунктів проти "Індіани" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Чикаго Буллз" Нікола Вучевіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Балканець запам'ятався епізодом на останній хвилині фінальної чверті. За рахунку 108:110 на користь "Індіани" він із лінії штрафних кидків прорвався під щит господарів і виконав слемданк лівою. Відчайдушний стрибок Тернера "Пейсерс" не врятував.

Проте, "Індіана" зуміла виграти кінцівку поєдинку та уникла овертайму (116:110). Такий підсумковий результат зберіг турнірне становище обох команд. "Пейсерс" і "Буллз" посідають 9-10 місця в Східній конференції НБА та останніми проходять у плей-офф.

Сам Вучевіч провів на паркеті майже 33 хвилини. За цей час чорногорець встиг набрати 20 очок, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Найрезультативнішим у матчі натомість став оборонець "Чикаго" Дерозан (33 пункти).

Хто такий Нікола Вучевіч

Уродженець передмістя швейцарської Лозанни. Там виступав його батько – легкий форвард збірної Югославії Боро Вучевіч. Виріс у Бельгії, а на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.

На драфті НБА-2011 обраний "Філадельфією" під 16-м номером. У Пенсільванії затримався на один сезон. Далі віддав 8,5 років "Орландо Меджик". До Чикаго перебрався посеред сезону 2020/21.

Етнічний серб Вучевіч має подвійне громадянство (Чорногорії та Бельгії) та захищає кольори збірної Чорногорії. Улюблений клуб балканця – "Црвена Звезда".

До слова, напередодні форвард "Міннесоти" Найт виконав ефектний слемданк проти "Г'юстона".

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