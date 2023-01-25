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Центровой "Чикаго" данком одной рукой едва не перевел матч в овертайм: момент дня в НБА

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Индианаполис, Среда 25 января 2023 09:58
Центровой "Чикаго" данком одной рукой едва не перевел матч в овертайм: момент дня в НБА Фото: Никола Вучевич набрал 20 пунктов против "Индианы" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Чикаго Буллз" Никола Вучевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Балканец запомнился эпизодом на последней минуте финальной четверти. При счете 108:110 в пользу "Индианы" он с линии штрафных бросков прорвался под щит хозяев и выполнил слэм-данк левой. Отчаянный прыжок Тернера "Пэйсерс" не спас.

Однако "Индиана" сумела выиграть концовку поединка и избежала овертайма (116:110). Такой итоговый результат сохранил турнирное положение обеих команд. "Пэйсерс" и "Буллз" занимают 9-10 места в Восточной конференции НБА и последними проходят в плей-офф.

Сам Вучевич провел на паркете почти 33 минуты. За это время черногорец успел набрать 20 очков, сделал 8 подборов и отдал 5 передач. Самым результативным в матче стал защитник "Чикаго" Дерозан (33 пункта).

Кто такой Никола Вучевич

Уроженец пригорода швейцарской Лозанны. Там выступал его отец – легкий форвард сборной Югославии Боро Вучевич. Вырос в Бельгии, а на студенческом уровне выступал за Университет Южной Калифорнии.

На драфте НБА-2011 выбран "Филадельфией" под 16-м номером. В Пенсильвании задержался на один сезон. Далее отдал 8,5 лет "Орландо Мэджик". В Чикаго перебрался посреди сезона 2020/21.

У этнического серба Вучевича двойное гражданство (Черногория и Бельгия), а защищает он цвета сборной Черногории. Любимый клуб балканца – "Црвена Звезда".

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