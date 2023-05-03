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Над центром Москви помітили ще один безпілотник (відео)

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Москва, Середа 03 травня 2023 19:11
Над центром Москви помітили ще один безпілотник (відео) Фото: Москва (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, над центром Москви помітили ще один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

"Так, щось летить", - каже автор відео.

Попередньо дрон помітили у районі вулиці Велика Полянка. Ця вулиця знаходиться всього за кілька кілометрів від Кремля.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників.

При цьому в Офісі президента запевняють, що Україна не атакувала Кремль цієї ночі чи будь-які інші об'єкти на території РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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