Центробанки купили найбільші обсяги золота з 1967 року. Прагнуть убезпечити свої резерви

У 2022 році центральні банки світу додали до своїх резервів колосальні 1136 тонн золота загальною сумою близько 70 млрд доларів, що набагато більше, ніж за будь-який рік з 1967 року.

Як зазначає видання, посилаючись на Всесвітню раду із золота (WGC), закупівлі центральними банками збільшили загальний світовий попит на золото у 2022 році до 4741 тонни, що на 18% більше, ніж у 2021 році. Такий попит став найвищим за будь-який рік з 2011 року.

На думку експертів, центробанки очікують, що золото збереже свою вартість у турбулентні часи, і, на відміну від валюти та цінних паперів, не залежатиме від жодного емітента чи уряду. Золото також дозволяє центробанкам диверсифікувати активи, такі як казначейські зобов’язання США та долар.

За даними WGC, купівля золота впала під час пандемії коронавірусу, але прискорилася в другій половині 2022 року, коли центральні банки закупили 862 тонни в період з липня по грудень. Такі дані свідчать про зміну ставлення до золота з 1990-х і 2000-х років, коли центральні банки, особливо в Західній Європі, навпаки - продавали сотні тонн золота на рік. Після фінансової кризи 2008-2009 років європейські банки припинили продажі, а дедалі більше країн з економікою, що розвивається, таких як Росія, Туреччина та Індія, почали купувати золоті злиивки.

"Банки Туреччини, Китаю, Єгипту та Катару заявили, що купували золото минулого року. Але приблизно дві третини золота, купленого центральними банками минулого року, публічно не повідомлялося", - підкреслює WGC.