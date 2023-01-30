Іран та Росія безпосередньо пов'язали свої банківські системи через відключення від SWIFT

Іран та Росія поєднали свої системи міжбанківських комунікацій та переказів, щоб збільшити торговельні та фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іран був відключений від служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у 2018 році після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди 2015 року. Аналогічні обмеження було запроваджено щодо деяких російських банків після вторгнення Москви в Україну минулого року.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій", - заявив заступник керуючого Центрального банку Ірану Мохсен Карімі напівофіційному інформаційному агентству Fars.

У той час як центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що "близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи", не уточнивши назви іноземних банків.

Голова центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок. "Фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється", - написав він у Твіттері.

З початку війни на Україні Тегеран і Москва прагнули налагодити тісні двосторонні зв'язки.

В умовах посилених економічних проблем, в основному через санкції США у зв'язку зі спірною ядерною роботою Тегерана, багато іранців відчувають на собі біль галопуючої інфляції та безробіття. Інфляція підскочила до більш ніж 50% найвищого рівня за останні десятиліття. Безробіття серед молоді залишається високим: понад 50% іранців опинилися за межею бідності.

Зіткнувшись із гіршою кризою легітимності на тлі багатомісячних антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічних покращень можуть призвести до нових заворушень.