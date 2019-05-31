Центробанк Венесуэлы не отдал долг крупнейшему производителю банкнот

Британская компания De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг из-за санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы находимся в постоянном контакте с клиентами, они действительно хотят погасить этот долг", - заявила финансовый директор компании Хелен Уиллис.

Агентство Reuters уточняет, что долг Венесуэла не может отдать из-за наложенных на нее международных санкций. С 2013 года, когда президент страны Николас Мадуро стал президентом, ВВП республики сократился на 52,3%, а инфляция выросла со 180% до 130 000% в год.

Кроме того, доходы от продажи нефти снизились в три раза, а ее добыча упала до исторического минимума - 740 тыс. барр./день.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Венесуэле в 2018 году инфляция составила 130060 процентов. Венесуэльский регулятор обнародовал статистику по инфляции впервые за три года. Согласно опубликованным данным банка, в 2016 году темпы роста дороговизны в стране составили 274,4, а в 2017 - 862,6%.