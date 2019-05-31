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Центробанк Венесуэлы не отдал долг крупнейшему производителю банкнот


Британская компания De La Rue потеряла 18 млн фунтов

Британская компания De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг из-за санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы находимся в постоянном контакте с клиентами, они действительно хотят погасить этот долг", - заявила финансовый директор компании Хелен Уиллис.

Агентство Reuters уточняет, что долг Венесуэла не может отдать из-за наложенных на нее международных санкций. С 2013 года, когда президент страны Николас Мадуро стал президентом, ВВП республики сократился на 52,3%, а инфляция выросла со 180% до 130 000% в год.

Кроме того, доходы от продажи нефти снизились в три раза, а ее добыча упала до исторического минимума - 740 тыс. барр./день.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Венесуэле в 2018 году инфляция составила 130060 процентов. Венесуэльский регулятор обнародовал статистику по инфляции впервые за три года. Согласно опубликованным данным банка, в 2016 году темпы роста дороговизны в стране составили 274,4, а в 2017 - 862,6%.

 

 

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