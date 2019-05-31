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Центробанк Венесуели не віддав борг найбільшому виробникові банкнот


Британська компанія De La Rue втратила 18 млн фунтів

Британська компанія De La Rue, яка друкує близько третини всіх банкнот світу, втратила 18 млн фунтів у зв'язку з тим, що центральний банк Каракаса не зміг виплатити борг через санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з клієнтами, вони дійсно хочуть погасити цей борг", - заявила фінансовий директор компанії Хелен Вілліс.

Агентство Reuters уточнює, що борг Венесуела не може віддати із-за накладених на неї міжнародних санкцій. З 2013 року, коли президент країни Ніколас Мадуро став президентом, ВВП республіки скоротився на 52,3%, а інфляція зросла зі 180% до 130 000% на рік.

Крім того, доходи від продажу нафти знизилися в три рази, а її видобуток впав до історичного мінімуму - 740 тис. бар./день.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Венесуелі в 2018 році інфляція склала 130060 відсотків. Венесуельський регулятор оприлюднив статистику по інфляції вперше за три роки. Згідно з опублікованими даними банку, в 2016 році темпи зростання дорожнечі в країні склали 274,4, а в 2017 - 862,6%.

 

 

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