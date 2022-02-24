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Центробанк Польши выделил Нацбанку Украины срочную помощь на 1 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов). Помощь предоставляется в связи с агрессией России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центробанка Польши.

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", - говорится в сообщении.

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т. п.) во время заключения договора.

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