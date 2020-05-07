НБУ договорился с ЕБРР о валютном свопе на полмиллиарда долларов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

ЕБРР получит гривны для кредитования украинских компаний, НБУ сможет пополнить резервы во время кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор о валютных операцях своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, договор даст возможность усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.

Операции своп с НБУ открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантинных ограничений. В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без учета валютного риск.

"В то же время покупка валюты Национальным банком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность НБУ достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности", - говорится в сообщении.

Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма одного транша в рамках договора составляет 25 млн долларов, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловеру.

Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель, сообщили в пресс-службе.

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т. п.) во время заключения договора.

Напомним, в декабре 2018 года Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил чрезвычайный Пакет "солидарности" объемом 1 млрд евро, который поможет компаниям в 38 странах операций банка справиться с последствиями пандемии коронавируса.