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Центробанк Польщі виділив Нацбанку України термінову допомогу на 1 млрд доларів

Автор: Олександр Білоус

Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення центробанку Польщі.

"Польський Народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України і з усім українським народом перед обличчям російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", - йдеться в повідомленні.

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

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