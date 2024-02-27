В центрі Варшави фермери почали протести під будівлею Сейму

Польські фермери сьогодні, 27 лютого, знову почали масштабні протести у центрі Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Польські фермери вже кілька тижнів проводять масштабні протести по країні. Вони виступають проти імпорту продовольства з України та проти політики European Green Deal, що накладає на фермерів низку обмежень.

Протестувальники заблокували дороги й вулиці в центрі Варшави. Також не обійшлося без провокацій: невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття. Очікується, що в протестах візьмуть участь близько 10 000 фермерів.

За даними ЗМІ, фермери вже підійшли до Сейму. Вони також планують дійти до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Нагадаємо, що фермери повідомляли раніше про заплановані протести.

Протести фермерів у ЄС

У четвер, 22 лютого, фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського союзу.

Один зі словацьких фермерів розповів, що сектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з них - бюрократія.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, чим ускладнюють український експорт.

Фермери незадоволені тим, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу, нібито може залишатись у країні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів для розблокування кордону.

З пропозицією прем'єра можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.