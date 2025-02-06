У центрі управління відходами під Фастовом спалахнула пожежа (фото)

Рятувальники розповіли, що сьогодні о 14:49 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Фастівець, на вул. Шевченка.

По прибуттю, співробітники ДСНС встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400м2.