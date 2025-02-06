В центре управления отходами под Фастовом вспыхнул пожар (фото)

В селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Ликвидация пожара продолжается уже четвертый час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Спасатели рассказали, что сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец, на ул.
По прибытию, сотрудники ГСЧС установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400м2.
Заметим, что во Львовской области за последние сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 кв. м сухой травы и кустарников.
Огонь угрожал жилым домам и нанес ущерб экосистеме.
Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.
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