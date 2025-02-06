В центре управления отходами под Фастовом вспыхнул пожар (фото)

Спасатели рассказали, что сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец, на ул.

По прибытию, сотрудники ГСЧС установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400м2.