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В центре управления отходами под Фастовом вспыхнул пожар (фото)

Фото: в центре управления отходами под Киевом вспыхнул пожар (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Карина Левицкая

В селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Ликвидация пожара продолжается уже четвертый час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Спасатели рассказали, что сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец, на ул.

По прибытию, сотрудники ГСЧС установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400м2.

Фото: в центре управления отходами под Киевом вспыхнул пожар (t.me/dsns_kyiv_region)
"Ликвидация пожара продолжается. На тушение привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники", - пояснили спасатели.

Заметим, что во Львовской области за последние сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 кв. м сухой травы и кустарников.

Огонь угрожал жилым домам и нанес ущерб экосистеме.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Киевская областьПожарФастов