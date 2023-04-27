У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух
Сьогодні вранці, 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чути в самому центрі міста. Що цього разу вибухає в окупантів, з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні мера міста.
Раніше повідомлялося, що 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі чули вибух. Після чого на місце події окупанти направили "швидку" та пожежників.
Нагадаємо, нещодавно у центрі окупованого Мелітополя перекинулася ворожа система ППО.
Також ми писали, що 13 квітня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.
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