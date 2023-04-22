В Мелітополі пролунав вибух, на місце "бавовни" окупанти відправили "швидку"

В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці чули вибух. Після чого на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, місцеві повідомили про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста.

"Заметушилися і окупанти - відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", - написав Федоров.

Наразі деталі уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно в центрі окупованого Мелітополя перевернулась ворожа система ППО.

Також ми писали, що 13 квітня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

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