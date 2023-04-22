ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Мелітополі пролунав вибух, на місце "бавовни" окупанти відправили "швидку"

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 22 квітня 2023 08:29
В Мелітополі пролунав вибух, на місце "бавовни" окупанти відправили "швидку" Фото: зранку в Мелітополі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці чули вибух. Після чого на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, місцеві повідомили про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста.

"Заметушилися і окупанти - відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", - написав Федоров.

Наразі деталі уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно в центрі окупованого Мелітополя перевернулась ворожа система ППО.

Також ми писали, що 13 квітня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух Війська РФ
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни