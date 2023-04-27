В центре временно оккупированного Мелитополя прозвучал взрыв

Сегодня рано утром, 27 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города. Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", - говорится в сообщении мэра города.

Ранее сообщалось, что 22 апреля во временно оккупированном Мелитополе слышали взрыв. После чего на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Напомним, недавно в центре оккупированного Мелитополя перевернулась вражеская система ПВО.

Также мы писали, что 13 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

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