UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В центрі Тбілісі силовики знову розігнали протестуючих

Фото: в Тбілісі поліція знову розігнала протестуючих (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В центрі Тбілісі силовики знову розігнали протестуючих проти "російського" закону грузинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказа.

Близько опівночі за київським часом правоохоронці почали знову розганяти людей, що зібралися на проспекті Руставелі. Вони використовували сльозогінний газ, водомети, а також час від часу стріляли в повітря з пневматичної зброї.

Раніше цього дня протестувальники проти проросійського законопроекту про "іноагентів" знову почали штурм парламенту. Пізніше їх відтиснули від будівлі.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія