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У центрі Риги чоловік зірвав прапор України: у Латвії розпочали розслідування

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У центрі латвійської столиці Рига чоловік зірвав прапор України. У Латвії у зв'язку з інцидентом почали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Видання зазначає, що в TikTok опублікували відео, на якому видно, як чоловік із закритим обличчям зриває український прапор із будівлі на вулиці Кр. Барона в Ризі.

У зв'язку з подією державна поліція розпочала кримінальний процес.

За даними видання, злочин було скоєно в п'ятницю, 5 квітня.

"У зв'язку з інцидентом було розпочато кримінальний процес щодо виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів, якщо їх було скоєно групою осіб, а також за навмисне знищення або псування чужого майна", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають процесуальні дії.

 

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