ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія перевіряє інформацію щодо участі своїх громадян у війні в Україні на боці РФ

Понеділок 08 квітня 2024 14:51
UA EN RU
Латвія перевіряє інформацію щодо участі своїх громадян у війні в Україні на боці РФ Ілюстративне фото (nra.lv)
Автор: Валерія Поліщук

Латвія перевіряє інформацію про можливу участь своїх громадян у війні в Україні на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Служба державної безпеки Латвії (VDD) почала перевірку за фактом можливої протиправної участі низки осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії.

За даними видання, у мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у військовій формі та в масках. На столі, за яким вони сиділи, були розставлені коробки з предметами, схожими на термовізори.

Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською мовою: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані термовізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".

Другий чоловік на відео говорить латиською мовою: "Велике спасибі, друзі".

Зазначимо, що 19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального закону, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.

Ставлення Латвії до Росії на фоні війни в Україні

Латвія займає різку позицію щодо РФ, засуджує країну за її військову агресію проти України і закликає до посилення санкцій щодо Москви.

У дні голосування на "президентських виборах" на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1001 особу. Частину з них вирішили вигнати з країни.

Також дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни небажане.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче