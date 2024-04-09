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В центре Риги мужчина сорвал флаг Украины: в Латвии начали расследование

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В центре латвийской столице Рига мужчина сорвал флаг Украины. В Латвии в связи с инцидентом начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Издание отмечает, что в TikTok опубликовали видео, на котором видно, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания на улице Кр. Барона в Риге.

В связи с происшествием государственная полиция начала уголовный процесс. 

По данным издания, преступление было совершено в пятницу, 5 апреля.

"В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества", - говорится в сообщении. 

На данный момент ведутся процессуальные действия.

 

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Ранее сообщалось, что Латвия проверяет информацию о возможном участии своих граждан в войне в Украине на стороне России.

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