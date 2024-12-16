У Центрі протидії корупції відреагували на заяву глави Одеської ОВА про протидію десанту РФ

"Очільник Одеської ОВА заявив, що на початку вторгнення митрополит Одеський московського патріархату їздив з іконою вздовж узбережжя моря, після чого здійнявся шторм – і це завадило росіянам висадити десант. Діючий очільник Одеської обласної військової адміністрації заявив – він же головний Екс-прокурор Києва. Звати цього хм… державника Олег Кіпер. І він мало не став новим генеральним прокурором України (замість Костіна)", - зазначив Шабунін.

За його словами, це призначення "збило" розслідування "Схем" про те, як мільярдні активи російського бізнесу в Україні замість конфіскувати - вивели з-під санкцій, а згодом переоформили на зовсім недалеку від Кіпера людину.

"Повторюся: ТОП-корупціонери, як і продажні силовики, – зовсім трішки менш небезпечний ворог, ніж Росія. І завжди надійний союзник останньої", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ Агафангел добу їздив уздовж узбережжя з іконою, щоб запобігти висадженню російського десанту.

Як розповів губернатор регіону Олег Кіпер у програмі "Мосійчук+", буря на морі тривала близько 10 днів, що не дало окупантам можливості здійснити свої плани. Крім того, голова обладміністрації сказав, що удар РФ по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на дії Агафангела на початку війни.

Раніше повідомлялось, що глава ОВА також повʼязаний з Шапраном і депутатом від ОПЗЖ Осиповим. Повідомлялось. що екс-депутат з Броварів, бізнесмен Сергій Шапран та його партнер Володимир Осипов отримали спецдозволи на видобуток копалин. У схемі також підозрюють підсанкційного бізнесмена, основного бенефіцеара "Юнігран" Ігоря Наумця.