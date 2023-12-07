У Брянську школярка влаштувала стрілянину по учнях гімназії: є поранені та загиблі

Двоє людей загинули, ще п'ятеро під час стрілянини в гімназії в Брянську (Росія). Її влаштувала восьмикласниця, яка згодом наклала на себе руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів", - сказав співрозмовник РБК.

За даними РИА Новости, стрілянина сталася в гімназії №5. Силовики відразу оточили будівлю та евакуювали всіх школярів.

Місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про двох загиблих та чотирьох поранених школярів внаслідок стрілянини, яку школярка влаштувала зі зброї батька.

Пізніше в брянському управлінні МВС повідомили, що в результаті стрілянини в школі постраждали троє людей. У відомстві підтвердили, що учениця, яка відкрила стрілянину, скоїла самогубство.

За останніми даними, які наводять РИА Новости, від пострілів учениці в гімназії в Брянську постраждали 5 людей, одна з поранених однокласниць померла. Дівчина, що відкрила стрілянину, наклала на себе руки.

Відео з місця стрілянини

У соцмережі вже потрапили кадри під час стрілянини у брянській гімназії. На відео чути постріли. У цей час діти гарячково намагаються закритися у класі.

Учні розповіли, що дівчина була "дуже дивною, не сиділа у соцмережах і майже не спілкувалася з однокласниками".

Офіційно

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз підтвердив, що одна з учениць пронесла до навчального закладу Брянська вогнепальну зброю. Двоє дітей загинули, одна з них - дівчинка, яка стріляла.

Поранено п'ятьох дітей, у двох поранень легкого ступеня тяжкості, у трьох - середньої, всі доставлені до дитячої обласної лікарні, їм надається необхідна допомога. На місці працюють усі оперативні служби. Усі обставини НП зараз з'ясовують.

Стрілянина в школах Росії

Зазначимо, що це не перша стрілянина у школах РФ. Наприклад, у російській Казані у травні 2021 року учні зі зброєю проникли до школи і відкрили стрілянину. В результаті загинули щонайменше 9 людей.

А у вересні 2022 року в одній зі шкіл російського Іжевська колишній випускник, 34-річний Артем Казанцев, влаштував стрілянину, після чого наклав на себе руки. Тоді загинули 15 людей, зокрема 11 дітей. Крім того, 24 особи отримали поранення, серед них 22 дитини та двоє дорослих.