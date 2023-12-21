В центре Праги произошла стрельба: есть убитые и раненые
В центральной части Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, произошла стрельба. Предварительно известно об убитых и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Чехии и спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Сейчас мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Яна Палаха", - говорится в заявлении.
Полиция уточнила, что вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыта.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
"По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", - добавили правоохранители.
Обновленная информация
Полиция уточняет, что стрелок ликвидирован.
"Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", - добавили полицейские.
Украина следит за ситуацией в Праге
Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.
Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938.
Информация о жертвах
Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.
Также ранены около 25 человек:
- 9 тяжело ранены;
- 5-6 получили ранения средней тяжести;
- до 10 получили легкие ранения.
"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.
Стрельба в учебных заведениях в мире
Недавно сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, которая впоследствии покончила с собой.
РБК-Украина также писало, что в мае в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Тогда погибло 10 человек.
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