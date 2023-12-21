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В центре Праги произошла стрельба: есть убитые и раненые

Прага, Четверг 21 декабря 2023 16:58
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В центре Праги произошла стрельба: есть убитые и раненые Архивное фото: в центре Праги произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В центральной части Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, произошла стрельба. Предварительно известно об убитых и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Чехии и спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Сейчас мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Яна Палаха", - говорится в заявлении.

Полиция уточнила, что вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыта.

"По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", - добавили правоохранители.

Обновленная информация

Полиция уточняет, что стрелок ликвидирован.

"Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", - добавили полицейские.

Украина следит за ситуацией в Праге

Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938.

Информация о жертвах

Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

  • 9 тяжело ранены;
  • 5-6 получили ранения средней тяжести;
  • до 10 получили легкие ранения.

"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в учебных заведениях в мире

Недавно сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, которая впоследствии покончила с собой.

РБК-Украина также писало, что в мае в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Тогда погибло 10 человек.

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