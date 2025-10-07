ua en ru
У центрі Парижа прогримів вибух біля резиденції прем’єра, який подав у відставку, - ЗМІ

Франція, Вівторок 07 жовтня 2025 14:51
У центрі Парижа прогримів вибух біля резиденції прем’єра, який подав у відставку, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Парижі неподалік резиденції прем'єр-міністра Лекорню стався вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Парижі вдень вівторка, 7 жовтня, пролунали вибухи, після чого спалахнув фургон. Це сталось поблизу офісу прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню всього через день після його відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Humanité.

За словами очевидців, вони почули три вибухи поблизу готелю Матіньон. Як заявляють ЗМІ, саме там Лекорню мав провести зустрічі після своєї відставки.

На фотографіях з місця події видно фургон у полум'ї, а служби екстреної допомоги намагаються загасити пожежу. Повідомляється, що пожежа була локалізована в фургоні і не поширилася на сусідні будівлі.

Наразі невідомо, що стало причиною вибухів і пожежі. За словами рятувальників, пожежа сталася через механічну несправність обладнання компанії.

За даними ЗМІ, фургон належить компанії, що займається освітленням.

Варто зауважити, що вчора Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Президент Франції Еммануель Макрон прийняв її.

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Емманюелю Макронупартії, від ультралівих до ультраправих.

Франція Париж Вибух
