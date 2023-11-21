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У центрі окупованого Севастополя знову лунають вибухи

Севастополь, Вівторок 21 листопада 2023 15:09
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У центрі окупованого Севастополя знову лунають вибухи Фото: у центрі окупованого Севастополя знову лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі тимчасово окупованого росіянами Севастополя вже втретє за день повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"У центрі Севастополя знову чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причина та наслідки вибухів поки невідомі.

Вибухи у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунала серія вибухів сьогодні, 21 листопада, близько полудня.

Жителі захопленого російськими окупантами Севастополя чули перший вибух у центральній частині міста. Це сталося після приблизно о 12:15. Після цього пролунав інший вибух. При цьому інтервенти не оголошували у Севастополі повітряну тривогу.

Хоча тривога в місті не оголошувалась, у російських Telegram-каналах з'являлися пости "про ракетну небезпеку в Криму".

Після цих двох у Севастополі були й інші вибухи. Як пише "Кримський вітер", їх було щонайменше п'ять.

Офіційні особи поки не пояснюють, із чим можуть бути пов'язані ці вибухи у Севастополі. Представники окупаційної "адміністрації" теж мовчать про інцидент

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