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У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи

Фото: у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі тимчасово окупованого Донецька у середу, 23 серпня, пролунали вибухи. У місті видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На фото, які публікують в мережі місцеві жителі, помітний дим. Також повідомляють про "прильоти".

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

Вибухи у Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Зранку 14 серпня у тимчасово окупованому Донецьку вкотре пролунали вибухи. В мережі знову повідомляли про "приліт" по загарбниках у районі заводу "Топаз". 

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ДонецьквибухиВійна Росії проти України