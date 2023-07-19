В центрі одного з мегаполісів ПАР стався вибух: є постраждалі

У центральному діловому районі Йоганнесбурга стався вибух, через який перекинулися автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву радіостанцію SABC .

Служба екстреної допомоги Йоганнесбурга підтвердила вибух на вулиці Брі в Сіммонсі в центральному діловому районі Йоганнесбурга, який спричинив частковий обвал дороги.

Людей закликають триматися якомога далі та уникати доріг поблизу або на вулицях Сіммондс і Елофф у центрі Йоганнесбурга.

Suspected Gas explosion in Bree Street, Johannesburg CBD. pic.twitter.com/GqZInpx0kP — Man’s NOT Barry Roux  (@AdvoBarryRoux) July 19, 2023

На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно потрісканий асфальт неподалік від розі вулиць Брі та Ріссік.

Прем'єр-міністр Гаутенга Паньяза Лесуфі, який перебуває на місці події, каже, що пошкодження значні. Про летальні випадки не повідомляється. Однак він додає, що від вибуху наслідків було врятовано дев'ятьох людей, які наразі перебувають в лікарні.

Зауважимо, що вибух в африканському місті стався на фоні скасування поїздки російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

Питання приїзду Путіна на саміт БРІКС

У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом. Оскільки у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.

Сьогодні ж стало відомо, що Путін не поїде на саміт країн БРІКС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.