У центрі Одеси пролунали постріли: є поранений

За даними правоохоронців стрілянина сталася на Соборній площі. На місці працює слідча група.

"За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї", - уточнили в поліції.

Там додали, що потерпілого госпіталізували. Інші учасники інциденту втекли.

Поліцейські встановлюють обставини події та її учасників.

У мережі з'явилася інформація про те, що внаслідок стрілянини поранення в голову отримав 25-річний хлопець.