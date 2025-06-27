RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В центре Одессы раздались выстрелы: есть раненый

Иллюстративное фото: в центре Одессы произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центре Одессы сегодня, 27 июня, произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей стрельба произошла на Соборной площади. На месте работает следственная группа. 

"По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия", - уточнили в полиции. 

Там добавили, что пострадавшего госпитализировали. Другие участники инцидента сбежали. 

Полицейские устанавливают обстоятельства события и его участников. 

В сети появилась информация о том, что в результате стрельбы ранение в голову получил 25-летний парень. 

Убийство Демьяна Ганула

Напомним, 14 марта в центре Одессы неизвестный выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Тот получил ранения, несовместимые с жизнью. Стрелка задержали.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что подозреваемым в убийстве Ганулы является Сергей Шалаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНациональная полиция