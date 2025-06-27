В центре Одессы раздались выстрелы: есть раненый

По данным правоохранителей стрельба произошла на Соборной площади. На месте работает следственная группа.

"По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия", - уточнили в полиции.

Там добавили, что пострадавшего госпитализировали. Другие участники инцидента сбежали.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и его участников.

В сети появилась информация о том, что в результате стрельбы ранение в голову получил 25-летний парень.