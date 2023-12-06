В центре Одессы обрушился дом
В центре Одессы, на улице Базарная, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не обнаружены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Происшествие произошло на улице Базарная: произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи", - пишет пресс-служба.
Как пишет ГСЧС, пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение, но жертв не обнаружили.
Согласно данным издания "Думская", это второе обрушение здания за месяц.
"Почти половина доходного дома Олова и Дурьяна обвалилась рано утром 27 ноября. Людей оттуда давно отселили, только в подвале жили дворники. К счастью, никто не пострадал", - пишет издание.
Фото: в центре Одессы обрушился дом (t.me/dsns_telegram)
Как отметили в мэрии, памятник архитектуры снесут, однако для этого необходимо снять охранный статус.
Здание признали аварийным еще в 1994. В 2005 году обвалилась часть чердака и стены, а в 2021 году после ремонта канализации во дворе начал проседать грунт, что привело к возможности обвала.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно во время ремонтных работ на газопроводе произошел оползень. В результате этого погибли два человека.
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