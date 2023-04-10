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У центрі Москви пролунав вибух

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Москва, Понеділок 10 квітня 2023 22:28
У центрі Москви пролунав вибух Фото: У центрі Москви пролунав вибух (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок увечері, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Територію, де стався вибух, оточено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

Інцидент стався на Міуській площі. Причиною вибуху називають нібито замикання високовольтного дроту.

На місці події працюють кінологи та сапери.

Нагадаємо, сьогодні у Підмосков'ї пролунав гучний вибух на складі з запчастинами, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, нещодавно жителі міста Воронеж чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу. Пізніше стало відомо про масштабну пожежу біля річки Дон.

Також масштабна пожежа нещодавно сталася і під Сімферополем. Звуки вибухів лунали із "птахофабрики".

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