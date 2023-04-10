У понеділок увечері, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Територію, де стався вибух, оточено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot .

Інцидент стався на Міуській площі. Причиною вибуху називають нібито замикання високовольтного дроту.

На місці події працюють кінологи та сапери.

Нагадаємо, сьогодні у Підмосков'ї пролунав гучний вибух на складі з запчастинами, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, нещодавно жителі міста Воронеж чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу. Пізніше стало відомо про масштабну пожежу біля річки Дон.

Також масштабна пожежа нещодавно сталася і під Сімферополем. Звуки вибухів лунали із "птахофабрики".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.