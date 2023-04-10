В Підмосков'ї сталась масштабна пожежа на складі із запчастинами
У селищі Нахабіно Московської області пролунав гучний вибух на складі із запчастинами. Після цього спалахнула масштабна пожежа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
Зазначається, що попередньо відомо про нібито вибух кисневого балона. Після цього на складі спалахнула пожежа, площа якої становила 1000 квадратних метрів.
Наразі про постраждалих не повідомляється.
Згідно з оновленими даними, пожежу вдалось локалізувати на площі 1800 квадратних метрів. Пожежу гасять 44 людини і 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно жителі міста Воронеж чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу. Пізніше стало відомо про масштабну пожежу неподалік річки Дон.
Також масштабна пожежа нещодавно сталась й під Сімферополем. Звуки вибухів лунали з "птахофабрики".
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