В Підмосков'ї сталась масштабна пожежа на складі із запчастинами

У селищі Нахабіно Московської області пролунав гучний вибух на складі із запчастинами. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Зазначається, що попередньо відомо про нібито вибух кисневого балона. Після цього на складі спалахнула пожежа, площа якої становила 1000 квадратних метрів. Наразі про постраждалих не повідомляється. Згідно з оновленими даними, пожежу вдалось локалізувати на площі 1800 квадратних метрів. Пожежу гасять 44 людини і 13 одиниць техніки.