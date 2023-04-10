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В центре Москвы прогремел взрыв

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Москва, Понедельник 10 апреля 2023 22:28
В центре Москвы прогремел взрыв Фото: В центре Москвы прогремел взрыв (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 10 апреля, в центре Москвы прогремел взрыв. Территория, где произошел взрыв, оцеплена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Миусской площади. Причиной взрыва называют якобы замыкание высоковольтного провода.

На месте происшествия работают кинологи и саперы.

Напомним, сегодня в Подмосковье раздался громкий взрыв на складе с запчастями, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, недавно жители города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода. Позже стало известно о масштабном пожаре возле реки Дон.

Также масштабный пожар недавно произошел и под Симферополем. Звуки взрывов раздавались из "птицефабрики".

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