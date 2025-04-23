У центрі Москви пролунали вибухи: перші деталі

За даними російських ЗМІ, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл сіті" в комплексі "Москва-Сіті".

Очевидці повідомляють про густий чорний дим. На місце вже прибули російські рятувальники, які присвоїли пожежі підвищений ранг небезпеки. На місці працюють рятувальники.

Російські Telegram-канали публікують відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці. На інших відео видно, як з парковки валять клуби густого чорного диму.

Згодом російське МНС заявило, що на парковці "Афімолл сіті" нібито горіли будматеріали і ємності під тиском, пожежу локалізовано.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, у ніч на 11 березня у Москві пожалілись на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів, яка призвела до руйнувань, а також жертв.

Спочатку губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20.